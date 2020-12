Voetbal Vlaanderen hoopt competities in februari te hervatten

Voetbal Vlaanderen hoopt dat de clubs de competitiedraad in de loop van februari weer kunnen opnemen. De organisatie werkt momenteel aan een oplossing op basis van de mogelijke hervatting van de trainingen vanaf 15 januari.

"De eerder verhoopte hervatting van de competities vanaf 4 januari 2021, na de toegelaten hervatting van de trainingen op 17 december 2020 vervalt. Dit is voor iedereen inmiddels duidelijk. Reden waarom de nieuwe kalender per 1 december ook niet meer officieel gepubliceerd is", legt Voetbal Vlaanderen uit.

"We werken momenteel aan een oplossing op basis van de mogelijke hervatting van de trainingen vanaf 15 januari 2021, waarna competities mogelijk in de loop van februari 2021 kunnen hervatten."

Vandaag geldt door het coronavirus een verbod op georganiseerd sporten behalve voor kinderen tot 13 jaar. Voor personen boven 13 jaar zijn trainingen met maximum vier personen toegestaan.