Vlaams kampioenschap judo in Tielt

In West-Vlaanderen denken we nog graag terug aan de gouden jaren met Robert Van de Walle, Gella Vandecaveye en Ulla Werbrouck. Onze reporter ging eens polsen hoe het met de huidige West-Vlaamse generatie staat.

Robbe Demets uit Lendelede is één van de grote West-Vlaamse talenten en vat de situatie in het judo perfect samen. Voor jonge judoka’s is een diploma nog steeds een must, want enkel na topprestaties volgt misschien een inkomen via een topsportcontract. Maar daar zijn al vroeg veel opofferingen voor nodig. De judoka’s moeten kilometers afleggen om tegenstanders op te zoeken. Net als Robbe Demets moet ook Jarne Duyck uit Ingelmunster al zijn passie voor de sport aanspreken.