VK judo in Tielt

Zaterdag vond in Tielt het Vlaamse kampioenschap judo plaats. Een belangrijke afspraak want de judoka’s konden zich door goed te presteren ook selecteren voor het Belgisch kampioenschap.

In de categorie -60kg strijden de West-Vlamingen lang mee. Alexander Tseboyev van JC Tielt haalt de halve finales en Robbe Demets en Jonas Vandewalle kampen tegen elkaar voor het brons. Demets trekt uiteindelijk aan het langste eind.

Mike Demiddele en Jorne Cambier zijn kanshebbers bij de -66kg, maar beide judoka’s verliezen hun kamp voor brons. Een vijfde plaats is het eindverdict.

In de klasse -73kg zijn de West-Vlamingen wel de sterkste. Ploeggenoten Gaston Rammant en Aslanbek Kagermanov maken onderling uit wie de titel pakt. De twee kennen elkaar door en door, maar Rammant weet uiteindelijk toch Kagermanov te verschalken.

Karel Foubert is de West-Vlaamse hoop in de categorie -90kg. Maar in de halve finale is Kristof Timmermans te sterk. Ook in de kamp voor brons moet Foubert de duimen leggen voor Alexander Pacolet.

Het laatste West-Vlaamse wapenfeit komt van Sukru Taskin. De Kortrijkzaan kaapt in de categorie +100kg de bronzen medaille weg.

Bekijk hieronder een sfeerbeeld: