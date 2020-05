Virtueel feestje voor kampioen Club Brugge

Dat had nog heel wat voeten in de aarde, maar eind goed al goed voor blauw-zwart. Gisteren werd de zestiende landstitel uitgebreid gevierd, virtueel weliswaar. Zo’n 20.000 supporters keken naar een virtuele kampioenenmatch en hoorden dat de ambitie bij Club nog lang niet uitgedoofd is.

Twee maanden geleden al vond iedereen dat Club de titel verdiende, maar pas vrijdag werd dat officieel. En terecht, vinden ze bij blauw-zwart. Ruud Vormer: "We hebben ook een fantastisch jaar gehad. Een keer verloren in 29 wedstrijden, hoe vaak gebeurt dat ? We mogen trots en blij zijn, en lekker genieten."

Trainer Philippe Clement: "We hebben van in het begin de druk gezet. We willen kampioen spelen, de beker winnen, en speciale dingen doen in Europa, met de kwalificatie voor de Champions League. De honger naar de dubbel blijft groot, ook bij het bestuur."