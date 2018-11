Op de rallykalender stond dit weekend de 6 uren van Kortrijk gepland. De afgelopen twee jaar was Vincent Verschueren telkens de snelste en ook dit weekend was de vice-Belgische kampioen de torenhoge topfavoriet.

Na de eerste lus van vier proeven zet Verschueren eerste achtervolger Patrick Snijers al op een minuut. Nu al is duidelijk dat Verschueren gewoon weg de snelste is. Hij geeft zijn voorsprong niet meer af en is uiteindelijk 1 minuut 20 sneller dan Snijers met zijn Fabia R5.

Bij de historics is de overwinning voor Thomas Vauterin. Hij klopt Didier Vanwijnsberghe met een dikke halve minuut.