Vincent Verschueren de snelste in TAC Rally in Tielt

Vincent Verschueren heeft de TAC-rally in Tielt gewonnen, de derde manche van het Belgisch Kampioenschap. Bert Coene finishte als eerste West-Vlaming op de zesde plaats.

Oost-Vlaming Vincent Verschueren toonde zich oppermachtig in Tielt. Hij won tien van de veertien proeven. Tijdens de slotproef leken technische problemen even roet in het eten te strooien, maar ook die konden hem niet van de wijs brengen.

Verschueren pakte zo zijn tweede zege in de Europastad, voor Niels Reynvoet en Maxime Potty.