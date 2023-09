Vincent Euvrard: "Op zoek naar de goede formule"

Eerst over de match zelf. Essevee won met 4-1 van Sint-Lenaarts en kreeg werkelijk kans na kans. Euvrard: "Niets is perfect na drie dagen. Er zijn momenten waarop we het goed hebben gedaan. Momenten waar we werkpunten toonden. Het positieve van vanavond is dat we gedaan hebben we we moesten doen: winnen en doorgaan in de beker."

Welke klemtoon legt hij?

Euvrard is binnen gehaald om geen tijd te verliezen. Essevee moet zo snel mogelijk de juiste kadans vinden. Welke klemtonen legt hij? "De klemtoon is dat we progressie boeken in elke fase van het spel en dat we met een duidelijke identiteit spelen. Dat spelers een drive uitstralen om te winnen. Dat ze veel samenhang tonen in het team. Er zijn geen mirakels in voetbal. Je moet elke dag keihard werken aan de kleine details en het is de optelsom van al die details die maakt dat je resultaat haalt of niet."

Anders dan RWDM

Euvrard maakte vorig jaar RWDM kampioen. Hij kent uiteraard de reeks. Maar is het dan gewoon copy paste? "Neen, elke groep is anders. Bij elke groep is het de formule vinden. Wel vanuit dezelfde basisprincipes, die ga ik niet veranderen. Maar je hebt andere spelers en andere kwaliteiten. Het is anders als je Zinho Gano in de spits hebt met Jelle Vossen dan dat je Biron, Challouk en Hazard hebt, bijvoorbeeld. Het is de goede formule vinden om dit team naar constanten te brengen en naar consistente resultaten."