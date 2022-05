Vincent D’hondt uit Passendale heeft op het WK G-darts in Oostende z’n vierde individuele wereldtitel behaald. Maar dat was niet het enige succes van D'hondt. Alles samen behaalde hij maar liefst drie wereldtitels afgelopen weekend.

Naast de individuele titel pakte D’hondt samen met z’n ploegmaat Serge Van Belle uit Zwankendamme ook de wereldtitel in koppel. En goud was er ook met de Belgische ploeg, met naast D’hondt en Van Belle ook West-Vlamingen Kurt Vandekerckhove en Evi Foulon. De coach van de Belgen is ook een West-Vlaming: Ferdie Boffel.

De World ParaDarts Winmau World Trophy vond plaats in hotel Vayamundi in Oostende.

