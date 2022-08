Vince Gerits uit Vlaams-Brabant heeft in Wervik de Omloop van de Grensstreek gewonnen, een klassieker is dat voor beloften en eliterenners zonder contract.

De omloop kent een lastige aanloop met passages op de Monteberg, de Rodeberg en de Kemmelberg. Daarna volgen nog vier lokale ronden.

Na een zware koers door het Heuvelland en lokale ronden in en rond Wervik zien we in de slotronde een kopgroep van 8 met een dikke minuut voorsprong. Hun vlucht houdt stand en na een echte machtssprint is veelwinnaar Vince Gerits de snelste voor Wesley Van Dyck en Jonas Geens.