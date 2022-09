Vijfde zege op rij voor Lefebvre in Omloop van Vlaanderen

De Fransman Stéphane Lefebvre (Citroën C3 Rally2) heeft de Omloop van Vlaanderen gewonnen, dat is de zevende van in totaal tien wedstrijden die meetellen voor het Kroon-Oil Belgian Rally Championship.RC.

Ook in Roeselare stond er dit weekend geen maat op Stéphane Lefebvre, die zijn dominantie in het Kroon-Oil Belgian Rally Championship verderzet. Lefebvre reed van start tot finish aan de leiding, nam het gros van de snelste tijden voor zijn rekening en wint na de Rally van Haspengouw, de South Belgian Rally, de Rally van Wallonië en de Ypres Rally nu ook de Omloop van Vlaanderen.

Lekke band

Zelfs een lekke band tijdens KP 16 kon de Fransman niet verontrusten. Lefebvre verloor 9.7 seconden en reed verder met drie regenbanden en één slick op zijn wagen. Het weerhield hem niet om in de afsluitende powerstage ook de snelste tijd te rijden, waardoor hij Roeselare verlaat met het maximum van de punten. Lefebvre heeft nu vijf rally's gewonnen, maar mathematisch heeft hij nog geen zekerheid over de titel.

Munster afwezig

Grégoire Munster, afwezig in Roeselare omdat hij volgende week deelneemt aan de WK-rally van Griekenland, is de enige die Lefebvre nog van de titel kan houden. "Het was een goed weekend voor ons", zei Stéphane Lefebvre. "Het weer maakte het soms wat moeilijk, maar uiteindelijk is alles goed verlopen. We hebben prima gereden en zijn erin geslaagd om de lijn van Ieper door te trekken. Vijf rally's gereden en alle vijf gewonnen. Ik had het vooraf niet durven hopen."

Vincent Verschueren reed een verdienstelijke rally, maar meer dan de tweede plaats zat er voor de Oost-Vlaming niet in. "Tijdens de tweede ronde kon ik niet over het volledige vermogen van mijn wagen beschikken. In de laatste vier ritten van de rally was dat wel het geval en reed ik nog enkele sterke tijden", zei Verschueren aan de finish. Gino Bux eindigde als derde voor Niels Reynvoet (Skoda Fabia Evo Rally2) en Pieter-Jan Michiel Cracco (Hyundai i20 N Rally2). Andy Lefevere (Porsche 997 GT3) finishte als zesde en eerste GT. Gilles Pyck (Renault Clio Rally) was de beste junior. Pieter-Jan Mayaert (BMW M3) won het klassement bij de Historics. Marijan Griebel (Peugeot 208 Rally4) was de beste in de Stellantis Cup.