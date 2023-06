Vier West-Vlamingen staan zaterdag in Bilbao, in Spanje, aan de start van de Ronde van Frankrijk.

Soudal QuickStep neemt Yves Lampaert en Tim Declercq mee, om spurter Fabio Jakobsen bij te staan. Bij Alpecin Deceuninck moet Jonas Rickaert Jasper Philipsen aan ritzeges helpen. Stan Dewulf is de West-Vlaming in de Franse ploeg AG2R. In totaal nemen er 21 Belgen deel aan de Tour. Vorig jaar droeg Yves Lampaert één dag de gele trui na winst in de openingstijdrit.