Vier studenten organiseren bodyweightgame: "Alles verlopen zoals gepland"

Vier studenten Sport en Bewegen van Howest hebben in Roeselare de 'bodyweightgame' georganiseerd, een wedstrijd in calisthenics freestyle, met een Belgisch kampioen in de jury. Organisatrice Hanne reageert trots: "Alles is verlopen zoals gepland."

In Roeselare vond vandaag de bodyweightgame plaats, een wedstrijd in calisthenics freestyle. Deelnemers gebruiken er hun eigen lichaamsgewicht om spectaculaire bewegingen te doen. In de jury zetelde onder meer Kalahan Champion, die in 2019 Belgisch kampioen werd in de discipline. De winnaar is Carmel, een 22-jarige man uit Duinkerke.

Hanne, die samen met drie medestudenten van Howest de wedstrijd organiseerde, reageert trots. "We zijn heel blij dat we dit konden organiseren, zonder coronamaatregelen. Alles is verlopen zoals we gepland hadden", klinkt het. "En uiteraard waren we zelf heel erg onder de indruk van de prestaties van de deelnemers!"