Vier 175 jaar Waregem Koerse!

Vandaag is het tijd voor de 175ste editie van Waregem Koerse! Een editie die niet zonder feest voorbij kan gaan. Volg alles live via Focus & WTV vanaf 15u10.

Sport West Special: De geschiedenis van Waregem Koerse

Waregem Koerse werd voor het eerst georganiseerd in 1847, dat is maar liefst 175 jaar geleden. Daarmee is het wellicht het oudste ééndagsevenement dat jaarlijks plaatsvindt in ons land. Sport West duikt in de geschiedenis van de Koerse die een enorme impact heeft gehad op de paardensport in Vlaanderen en op de stad Waregem.