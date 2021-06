Vicekampioen Julie Van de Velde had geen topdag: "Tweede plek was het hoogst haalbare"

Net als in het BK tijdrijden moest Julie Van De Velde uit Aartrijke ook in de wegrit van het BK Lotte Kopecky voor laten gaan. Van De Velde trok in de slotkilometer wel alleen op jacht naar het zilver en slaagde daar ook in.

"Die tweede plaats was voor mij wellicht het hoogst haalbare", schatte de renster van Jumbo-Visma na afloop in. "Ik was echt niet goed vandaag. Nog voor we de finaleronde gingen aanvatten, voelde ik dat ik tegen de krampen aan reed. Ik doseerde mijn krachten en wou op het laatste klimmetje er nog eens alles uitpersen en proberen aan te vallen. Dat ging gewoon niet. Dan trok Lotte Kopecky in de aanval. Toen het in volle finale helemaal stil viel achter haar trok ik nog eens alles open."

Net als Lotte Kopecky zegt ook de tweede van het BK niet goed te zijn. Ze bezetten wel de eerste twee plaatsen van die nationale titelstrijd. Heeft het BK tijdrijden van afgelopen woensdag er dan zo ingehakt? "Ik vrees dat ik niet voldoende gerecupereerd was na dat BK tijdrijden", legde Van de Velde uit. "Dat werd immers gereden in tropische warmte. Vandaag dronk ik ook veel te weinig in het begin van de wedstrijd. Er werd immers te nerveus gekoerst om even een drankpauze te nemen. Vandaar kwamen wellicht ook de krampen op het einde van het BK. Dat is zeker nog een werkpunt, net als het positioneren in het peloton. Ik ben ook gestart zonder enige ploegmakker en dat scheelt toch ook wat. Dit parcours was niet heel lastig, maar wel selectief genoeg."