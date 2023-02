Veurne heeft een permanent cyclocrossparcours

Dit weekend zijn alle wielerogen op Hoogerheide gericht, want daar worden de nieuwe wereldkampioenen cyclocross gekroond. Die van over 10 of 20 jaar kunnen nu ook terecht op een permanent parcours in Veurne.

Ze leren er aan het Sportpark de kneepjes van het veldritvak met een zandstrook, balkjes en een echt wasbord.

Sinds enkele jaren kunnen jonge renners onder begeleiding in Veurne op een afgesloten parcours in een peloton leren fietsen. En nu wordt er een extra stapje gezet met een permanent cyclocrossparcours van 900 meter, waar er altijd kan worden getraind. Een zandbak, een wasbord, balkjes … Alles is aanwezig om de techniek van het crossen in alle veiligheid aan te leren. Ouders kunnen hier met een gerust gemoed hun kinderen laten trainen. Het cyclocrossparcours is helemaal afgesloten en kruist geen straten.

De Technische Dienst van Veurne zorgde voor de aanleg van het parcours, in samenwerking met externe partners. De dienst staat ook in voor het onderhoud. De aanleg ervan kostte 7.000 euro. Pascal Sticker, schepen van Sport: “Met deze realisatie wordt nu ook het veldrijden toegevoegd aan het palet van te beoefenen sporten in ons sportpark. Wij hopen dat hiermee tevens de kiem gelegd wordt om deze populaire sporttak ook in Veurne te ontwikkelen.”