Verzwakte Axel Cruysberghs grijpt naast skateboardfinale: "Twijfelde om deel te nemen"

Voor skateboarder Axel Cruysberghs eindigde zijn olympisch debuut in de kwalificaties. De in Los Angeles levende West-Vlaming werd zondag dertiende op twintig deelnemers. Achteraf voelde "Crusher" zich niet helemaal op zijn waarde geklopt. Hij verscheen immers verzwakt aan de start.

"Gezien de omstandigheden ben ik wel tevreden over mijn wedstrijd. Gisteren en vanmorgen was ik wat ziekjes. Ik ben blij dat ik heb kunnen meedoen want dat was helemaal niet zeker", vertelde hij. "Ik had veel last van mijn maag, pas een uur voor de wedstrijd ging het beter. Vandaag heb ik nog niets gegeten, gisteren kreeg ik amper iets binnen. Misschien heeft het te maken met de felle zon hier. Vandaag is het ook weer een bakoven."

Cruysberghs kon door de omstandigheden niet de beste versie van zichzelf tonen in het bloedhete Ariake Urban Sports Park, waar de skateboarders voor het eerst in de geschiedenis van de Olympische Spelen hun tricks mogen tonen. "Ik heb niet slecht geskatet maar het was niet aan 100 procent. Ik ben blij dat ik toch een paar dingen heb kunnen doen. Ik had wel meer tricks in gedachten maar dat ging niet, en ook in de runs, normaal mijn sterke punt, voelden mijn benen al snel erg slap."

Meelevende DJ

De DJ stak Cruysberghs wel een hart onder de riem door tijdens zijn beurt "België" van Het Goede Doel door de boxen te laten knallen. "De DJ hier is een Nederlander en ik ken hem goed. Hij weet hoe hij mij moet motiveren. Ik had het niet aangevraagd maar vond het fantastisch dat hij dat liedje speelde", lacht Cruysberghs.

"Supercoole ervaring"

Ondanks de moeilijke wedstrijd heeft Cruysberghs genoten van zijn eerste Spelen. "Misschien is het wel beter dat ik niet in de finale zit, gezien hoe ik mij nu voel. Maar ik ben wel blij dat ik heb kunnen mee skaten. Het blijft een supercoole ervaring. Mijn doel was om hier te staan op de Spelen. Natuurlijk zou een finale goed geweest zijn, maar zoveel maak het niet uit, ik ben echt tevreden."

Maandag komt Lore Bruggeman in actie bij de vrouwen. "Zij voelt zich best goed. Ik kijk ernaar uit om haar bezig te zien. Het komt goed met haar", verzekert Cruysberghs, die over enkele dagen Japan verlaat en dan terugkeert naar LA.