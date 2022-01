Verstrynge pakt Belgische titel bij de beloften

Emiel Verstrynge (Tormans CX Team) heeft zich zondag in Middelkerke tot Belgisch kampioen veldrijden bij de beloften gekroond. De 19-jarige Oost-Vlaming haalde het in Lombardsijde voor Jente Michels en ploegmaat Joran Wyseure uit Lichtervelde.

Thibau Nys was na drie zeges op een rij de topfavoriet, maar het was Emiel Verstrynge die op de eerste klimmetjes een kloofje sloeg. Een buiteling in het mulle zand ten spijt bleef hij op kop. Jente Michels en Joran Wyseure waren de eerste achtervolgers. Nys volgde op de vierde plaats.

Kloofje van 15 seconden

Voorin kwamen Verstrynge, Michels en Wyseure bij elkaar. Nys, Lennert Belmans en Gerben Kuypers volgden op een vijftiental seconden. Wyseure moest Michels en Verstrynge laten rijden, hij bleef op een vijftal seconden hangen. Nys leek geen superdag te hebben en zag de podiumkansen slinken, in zijn groepje kwam Witse Meeussen aansluiten.

Michels hield het tempo hoog vooraan. Kuypers en Meeussen volgden in vierde en vijfde positie. Nys moest uiteindelijk opgeven na een valpartij.

Verstrynge maakt verschil in zandstrook

Verstrynge en Michels trokken zij aan zij de slotronde in, Wyseure reed op een tiental seconden. In de zandstrook sloeg Verstrynge zijn slag, Michels moest enkele tellen toegeven. De Oost-Vlaming bouwde zijn voorsprong verder uit en knalde naar de overwinning. Op een vijftiental seconden werd Michels tweede. Op een halve minuut vervolledigde Wyseure, ploegmaat van Verstrynge, het podium. Op een vierde plek vinden we Gerben Kuypers uit Ramskapelle (Nieuwpoort) terug.