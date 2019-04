Van der Poel is de sterkste in Dwars Door Vlaanderen

Hij was in Waregem de snelste van een kopgroep van vijf. Anthony Turgis werd tweede, Bob Jungels derde.

Van der Poel steekt vuur aan de lont

Verrassing om 76 kilometer van de meet. Acht vluchters, en even later het volledige peloton, moeten halt houden voor de passage van een ziekenwagen die deel uitmaakt van de wedstrijd bij de vrouwen. In de verwarring vertrekken vluchters en het peloton opnieuw samen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Even later krijgen de acht dan toch hun voorsprong terug en wacht het peloton even. Daarna kan de koers echt losbarsten.

De eerste topper die zich laat zien, is Mathieu Van der Poel. Op iets minder dan 60 kilometer van de meet opent hij de debatten. Ook de vroege vlucht spat uit elkaar en wordt opgeslokt door een groepje met onder meer Van der Poel. Maar alles blijft heel dicht bij elkaar liggen, de verschillen blijven klein.

Op 30 kilometer van de meet, op de Trieu, komt er een nieuwe schifting. Tiesj Benoot en Bob Jungels ontbinden hun duivels en rijden naar Van der Poel en Turgis toe, de laatste twee overgebleven renners uit de tegenaanval. Zij slokken al snel de laatste twee vroege vluchters Pöstlberger en Oliveira op, maar die laatste moet door een lekke band voorin afhaken. De vijf werken goed samen en rijden weg van de rest. In een spannend slot kunnen ze uitmaken wie wint. Jungels en Van der Poel proberen, maar raken niet weg. De vijf sprinten in Waregem om de zege.