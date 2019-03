Stybar wint E3 BinckBank Classic

Val en exit Vanmarcke

Nog voor de koers goed en wel begonnen was, was het al einde verhaal voor Sep Vanmarcke. Op meer dan 80 kilometer van de meet komt hij ten val en kan hij niet meer verder, einde verhaal voor de kopman van Education First.

De koers wacht ondertussen op niemand en dendert richting finale. Op meer dan 50 kilometer van de meet versnelt Bob Jungels van Deceuninck-Quickstep. De winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne rijdt slim naar kopgroep toe, waar ook Stijn Steels uit Meulebeke rijdt. Deceuninck-Quick.Step maakt dus opnieuw mee de koers. Ook Pollit en Sötterlin komen mee voorin en zo stijgt de voorsprong van de vluchters weer boven de minuut.

Net niet voor Sterke Jungels

In de achtergrond roeren heel wat toppers zich, maar pas op de Tiegemberg komt er écht actie vanuit de achtergrond. Van Avermaet, Van Aert, Bettiol bundelen de krachten en krijgen Stybar, ploegmaat van Jungels, mee als waakhond. De drie werken goed samen en rijden naar Jungels toe, die zijn solo dus niet tot een goed einde kan brengen.

Op 5 kilometer van de meet komen de vijf samen, Stybar blijkt in een spannend slot uiteindelijk de snelste en de slimste. Hij wint in de sprint. Van Aert wordt tweede, voor Van Avermaet, Bettiol en Jungels.