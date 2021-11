Verschueren wint 6 uren van Kortrijk

De rally van Kortrijk kan steeds uitpakken met een mooie affiche. Dit jaar staan naast de lokale tenoren bijvoorbeeld ook Sébastien Bedoret of Fast Freddy Loix aan de start. Of ook ‘good old’ Robert Droogmans die zich nog eens komt amuseren met een Renault Alpine.

Verschueren ongenaakbaar

Loix wint dan wel de eerste KP op zaterdagavond, maar de zondag toont Vincent Verschueren meteen wie de topfavoriet is. Hij wint zes van de eerste negen proeven en leidt na de tweede ronde. De dichtste belager is Bernd Casier. Na de tweede ‘boucle’ moet hij 20 seconden toegeven op Verschueren. Maar Casier gaat daarna even rond en verliest 20 kostbare seconden en zijn tweede plaats. Ook Davy Vanneste draait weer mee bovenaan het klassement. Net als Casier wint hij ook één KP en strijdt de Wervikaan volop mee voor een podiumplaats.

Venijn in de staart

Het venijn van de rally zit nog in de staart. Freddy Loix en Sebastien Bedoret lijken te strijden voor plaats twee en drie. Maar de jonge Waal verliest op de voorlaatste proef een dikke minuut en zal pas als vijfde eindigen. Freddy Loix blijft de hele dag foutloos en pakt in het slot nog enkele scratches. Hij eindigt als tweede op 21 seconden.

Bernd Casier pakt op de slotproef uit met een knaltijd en verdringt zo Davy Vanneste nog van de derde plaats. De snelste West-Vlamingen moeten dus tevreden zijn met plaats drie en vier. Vincent Verschueren rijdt ondertussen onbedreigd naar zijn zesde zege en mag zich nu echt wel Mister Kortrijk noemen.