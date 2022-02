Verrassend: Yves Vanderhaeghe opnieuw hoofdtrainer KVO

“Yves kent de competitie, de club en is een goede trainer én people manager die het maximale uit spelers kan halen.”Yves Vanderhaeghe is natuurlijk een oude bekende voor KVO. Hij was er trainer tussen 2015 en 2017 en leidde de club toen naar de bekerfinale en de eerste Europese campagne ooit tegen Marseille. Nu keert hij dus terug op het oude nest. Vanmiddag leidde hij al zijn eerste training in Oostende.

(lees verder onder de foto)

Gauthier Ganaye: “We hebben Yves nauw gevolgd omdat we erg onder de indruk waren van de manier waarop Cercle onder hem speelde. Zijn teams zijn altijd zeer goed gestructureerd en defensief georganiseerd, maar hebben ook de vrijheid in het offensieve. In zijn meest recente ervaring bij Cercle was hun pressing vrij gelijkaardig aan de onze. Naar onze mening zijn de resultaten die ze nu behalen het directe gevolg van zijn goede werk. Tijdens een gesprek van enkele uren was ik ervan overtuigd dat hij de juiste man is om nu over te nemen. Hij hoeft zich nauwelijks in te werken want hij was recent nog aan het werk in onze competitie. Hij kent álle clubs, inclusief de onze. Ik was echt onder de indruk hoe goed hij een inschatting kon maken van onze spelers en hun kwaliteiten. Yves bewees in het verleden ook al dat hij spelers beter kan maken. Hij is een goede people manager die met verscheidene karakters kan omgaan. Ik besef ook wel dat hij op één dag niet veel kan veranderen maar hij zal wel al zijn eigen accenten leggen voor de wedstrijd van morgen op KV Mechelen. Ik kijk alvast uit naar zijn manier van werken en ik ben ervan overtuigd dat we een mooie tijd tegemoet gaan.”

Yves Vanderhaeghe ondertekende een contract tot en met het einde van dit seizoen. “Continuïteit binnen een club is belangrijk en daarom ook blijft de huidige staf aan boord, Markus Pflanz wordt weer assistent, al is het niet uitgesloten dat Yves op termijn ook nog een assistent meeneemt. We willen ook niet om de zes maanden van trainer veranderen en daarom zullen we na het seizoen de situatie evolueren en desgevallend verdergaan met Yves als trainer.”