Vermote moet debuut uitstellen door coronavirus

Julien Vermote moet zijn competitiedebuut uitstellen door een coronabesmetting. De renner vond dit voorjaar onderdak bij Alpecin-Fenix, nadat hij eind 2020 zonder ploeg viel. Hij zou normaal hervatten in de Ruta del Sol in mei, maar door het virus komt hij nog niet aan koersen toe.

Vermote testte vier weken geleden positief op het coronavirus na een stage in Italië en voelt nog steeds de gevolgen. Dat meldt zijn team Alpecin-Fenix: "Toen ik thuiskwam van mijn stage, kon ik eerst niet geloven dat ik positief had getest. Ik voelde me immers heel goed", zegt Vermote in een bericht van zijn team. "Dus ik deed zelfs een tweede test. Ik ging in quarantaine en testte daarna negatief. Dat was goed, maar intussen begon ik wel de effecten van het virus te voelen. Ik ben nog steeds vermoeid en mijn lichaam is nog niet volledig hersteld."

"In normale omstandigheden had ik mijn debuut voor Alpecin-Fenix al gemaakt, maar helaas moest ik het uitstellen. Ik keek er enorm naar uit, maar ik moet naar mijn lichaam luisteren. Het heeft geen zin om nu toe koersen, ook al ben ik heel gretig. Ik kan wel trainen op mijn fiets, maar aan een heel lage intensiteit. Ik bekijk het nu dag per dag en hoop snel te herstellen. Ik ben heel blij dat het team me de tijd geeft om te herstellen."