Vermote kiest voor Cofidis

Très heureux de signer avec l'équipe Cofidis, merci Cédric pour la confiance! Aussi un grand merci à mon agent, mon fréro Fonzie, qui a réalisé ce transfert! Fier d’être ton premier coureur que t’as signé! Really happy to sign with @teamcofidis, thanks Cédric for the confidence! Also a big thank you to my agent, my bro Fonzie, who realised this transfer! Proud to be your first rider you signed!

