Vermeersch en Thijssen winnen in Vierdaagse

De West-Vlamingen hebben twee keer raak geschoten in de Vierdaagse van Duinkerke. Vermeersch op zaterdag, Thijssen op zondag.

Gianni Vermeersch was zaterdag op de Kasselberg de sterkste. Hij versloeg op de kasseien Oliver Naesen, en Philippe Gilbert, die het vuur aan de lont had gestoken. Baptiste Planckaert was nog zesde.

Vandaag was er de slotetappe, en die wordt traditioneel beslecht met een massaspurt in de straten van Duinkerke. De snelste was Gerben Thijssen van Intermarché-Wanty-Gobert. De aangespoelde Kortrijkzaan versloeg Hugo Hofstetter en Lorenzo Mazin, twee Fransen.

De eindezege in de Vierdaagse van Duinkerke is voor Philippe Gilbert.