Vermeersch en Meurisse tekenen bij tot 2025

Dat maakt het team woensdag in de vooravond bekend. Gianni Vermeersch was vaak steun en toeverlaat van Matthieu van der Poel in de voorjaarsklassiekers. En de renner uit Klerken durft er ook al eens zijn eigen kans gaan. Xandro Meurisse uit Zwevegem is dan weer vaker goed in heuvelritten. De Waalse klassiekers bijvoorbeeld. Vermeersch en Meurisse blijven bij het team tot en met 2025.