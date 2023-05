Vermeeren schenkt Antwerp in extremis volle buit tegen Club Brugge

Antwerp heeft zondagmiddag op de derde speeldag in de Champions' play-offs Club Brugge verslagen met 3-2. Vermeeren scoorde diep in blessuretijd het beslissende doelpunt. De Great Old zet zo druk op achtervolgers Union en KRC Genk, die elkaar later op de avond ontmoeten.

Antwerp ontving de uittredende kampioen met vertrouwen na de zeges op de eerste twee speeldagen tegen Union (0-2) en Genk (2-1). Een heel ander beeld bij Club, dat na een 0 op 6 nog maar weinig te winnen had in de play-offs. Toch was het blauw-zwart dat in een zonovergoten Bosuil een blitzstart nam. Na een gemeten voorzet van Noa Lang trapte Clinton Mata de 0-1 tegen de netten na amper goed een minuut spelen. Antwerp moest even bekomen van de vroege opdoffer en halfweg de eerste periode volgde een tweede koude douche. Hans Vanaken kopte een voorzet van (opnieuw) Lang voorbij Butez.

Beslissende goal in minuut 97

Mark van Bommel greep promt in en wisselde nog voor het half uur Keita voor Stengs. De Nederlandse coach zag zijn landgenoot Vincent Janssen even later, met een gelukje, de aansluitingstreffer binnen trappen. Na de pauze ging het stamnummer 1 voluit op zoek naar de gelijkmaker. Die viel uiteindelijk in de slotfase via invaller Gyrano Kerk. Hij trapte in de 86e minuut de 2-2 voorbij een kansloze Simon Mignolet. De wedstrijd leek op een billijke puntendeling af te stevenen, maar dat was zonder Arthur Vermeeren gerekend. De youngster bezorgde zijn team in de 97e minuut met een rake knal na een hoekschop alsnog de erg belangrijke zege. In het klassement vergroot Antwerp (45 punten) zijn voorsprong op Genk en Union tot vier punten. Die ploegen ontmoeten elkaar zondagavond (vanaf 18u30) in het stadion van de Brusselaars. Club Brugge is met 30 punten, halfweg de play-offs, definitief veroordeeld tot de vierde en laatste plaats.