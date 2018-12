Rudi Verkempinck is de nieuwe trainer van KVK Westhoek. Hij volgt er Hugo Vandenheede op.

Vandenheede mocht beschikken na een 0 op 18. Verkempinck moet de ploeg uit tweede amateurklasse nu weer op de rails krijgen. Eerder was hij in onze provincie reeds aan de slag bij Cercle, KV Kortrijk en Club Brugge als assistent of hoofdtrainer.

