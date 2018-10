De Oost-Vlaming Thibau Verhofstadt heeft in Ichtegem de Grote Prijs Jules Van Hevel gewonnen. In een massaspurt was Verhofstadt sneller dan Veling en Van Poucke.

Zes leiders gingen de laatste ronde in: Colman, Leyman, Breyne, Touquet, Siemons en Deprez. Maar het peloton liet niet begaan en dus kregen we een massaspurt in Ichtegem. Daarin was Thibau Verhofstadt de snelste, voor Quinten Veling en Aaron Van Poucke.