Verheyen stopt bij KVO, Broos neemt over

Gert Verheyen begon pas deze zomer bij KV Oostende. Het was zijn eerste taak als hoofdcoach in de Jupiler Pro League. Voorheen was Verheyen actief als bondcoach bij de beloften. Vorig weekend wist KV Oostende het behoud definitief te verzekeren, pas op de 28e speeldag. Wat toch onder de verwachtingen lag, gesteld bij het begin van het seizoen. Enkele dagen terug liet ook voorzitter Peter Callant weten dat hij de fakkel overdraagt bij KV Oostende.

“Het is beter dat de club door gaat zonder mij. Geen enkele coach overleeft een 5 op 30, dus neem ik mijn verantwoordelijkheid,” aldus Verheyen.

Broos neemt over

Met amper nog twee speeldagen te gaan, en nadien play-off 2, wil KV Oostende de tijd nemen om een opvolger te vinden voor Verheyen. Daarom zal Hugo Broos tijdelijk als hoofdcoach overnemen met Franky Van der Elst als assistent.

Sportief directeur Hugo Broos: “Ik voelde al een hele tijd hoe zwaar dit op de mens Gert Verheyen woog. Het frustreerde hem dat hij de ploeg niet op de rails kreeg. Hij heeft alles gedaan om die neerwaartse spiraal om te draaien. Het is dan typisch Gert, en dat moeten we waarderen, om zelf open en eerlijk aan te geven dat het zo niet verder kan en dat hij zijn verantwoordelijkheid wil nemen. Ikzelf neem nu over samen met Franky Van der Elst en we starten met nieuwe ambitie aan Play-off 2 en we willen de reguliere competitie afsluiten met eindelijk een zege tegen een topclub .”

Broos heeft uiteraard ervaring zat als trainer. Met onder meer Club Brugge werd hij nog landskampioen. Ook bij Anderlecht, RC Genk en Kameroen haalde hij meerdere successen. Al had hij bij zijn aanstelling als manager nog duidelijk gezegd dat hij niet te dicht bij de kleedkamer zou staan. Maar nood breekt dus wet, ook aan de kust.