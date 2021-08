De 27-jarige Radovanovic kwam afgelopen seizoen in januari toe bij de Kerels. De Serviër ondertekende bij zijn komst een contract van anderhalf seizoen met een bijkomend jaar in optie en verlengt nu tot juni 2024. Dit seizoen kwam hij tot dusver in drie duels in 1A in actie. Kortrijk is goed aan het seizoen gestart en staat met negen punten uit vijf wedstrijden in de subtop.