Verdediger Anele Ngcongca naar Schiervelde

De verdediger komt over van het Zuid-Afrikaanse Mamelodi Sundowns FC. Anele is geen onbekend gezicht in het Belgisch voetbal. Tussen 2007 en 2015 speelde hij bij Racing Genk. In acht seizoenen haspelde Anele maar liefst 279 wedstrijden af voor de Limburgers, waaronder ook een aantal tegen KSV Roeselare. In zijn periode bij Genk werd hij één keer kampioen en won hij tweemaal de Beker van België.

In het seizoen 2015/2016 werd Anele een jaartje uitgeleend aan het Franse ES Troyes AS, om daarna terug te keren naar zijn thuisland. In de vier seizoenen bij de Sundowns speelde hij 97 wedstrijden en werd hij twee keer Zuid-Afrikaans kampioen, won hij de beker en de CAF Super Cup. Nu keert Anele dus terug naar België door zijn handtekening onder een contract te zetten voor twee seizoenen met een optie op Schiervelde. Hij hoopt met zijn ervaring zijn steentje te kunnen bijdragen aan het project ‘KSV Roeselare 2.0’.

