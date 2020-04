Verbod op wielerwedstrijden verlengd tot 1 juni

De beslissing werd genomen door Interfederale Coördinatiecel van Belgian Cycling, FCWB en Cycling Vlaanderen. Het verbod geldt voor alle competities in België op de internationale, nationale en regionale kalender, voor alle categorieën en voor alle wielerdisciplines.Door de maatregel kunnen enkele Belgische kampioenschappen niet plaatsvinden. Dat is onder meer het geval voor het BK op de weg voor junioren dat voorzien was op 24 mei. De organisator moet nu een nieuwe datum vastleggen. Voor de profs betekent dat geen Leiedal Koerse, geen Sint-Elooisprijs in Ruddervoorde en ook geen GP Marcel Kint in Zwevegem. Door het schrappen van de provinciale kampioenschappen in mei werd ook besloten in 2020 geen provinciale en regionale titels van de zomercompetities uit te reiken.