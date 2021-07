Veldrijdster Jolien Verschueren overleden na slepende ziekte

'Jolien stond bekend voor haar vechtlust, en ze was een fantastische ploeggenoot en vriendin. Onze gedachten zijn bij haar familie,' staat er te lezen.

‘Na een lange en zware strijd tegen kanker, is Jolien deze nacht overleden,’ klinkt het op de supporterspagina van Jolien Verschueren op Facebook. ‘Bedankt aan alle supporters die haar onvoorwaardelijk zijn blijven steunen. Hierbij vragen wij ook de rust en privacy van haar familie te respecteren.’

In 2018 werd een hersentumor vastgesteld bij Verschueren, maar ze bleef verder crossen. Verschueren won tien veldritten, ze pakte ook een zilveren medaille op het Europees Kampioenschap in 2015. De Koppenbergcross in Oudenaarde was haar favoriete speelterrein, Jolien Verschueren won er 2 keer.

Naast veldrijdster was Verschueren ook kleuterjuf.

Everybody at Belgian Cycling is deeply saddened to learn of the passing of Jolien Verschueren, who passed away last night at the age of 31.



Jolien was known for her fighting spirit but more importantly she was a wonderful teammate and friend.



Our thoughts are with her family. pic.twitter.com/4mH0yJHsgv

— Belgian Cycling (@BELCycling) July 2, 2021