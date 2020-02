Veldrijders tonen in Waregem laatste keer hun kunstjes

Er was zondag al de 'Sluitingsprijs' in Oostmalle, woensdag wordt in Waregem definitief een punt gezet achter het veldritseizoen. Dit met de Cyclocross Masters, een soort van veldritcriterium.

Voor onder meer Toon Aerts, Laurens Sweeck en Eli Iserbyt wordt het nog een laatste keer voluitgaan om dan te genieten van een welverdiende rust na een lang en slopend veldritseizoen.

Eli Iserbyt pakte in het veldritseizoen 2019-2020, trouwens zijn eerste als prof, niet minder dan tien zeges en ontpopte zich tot één van de meest succesvolle renners.

"Toch heb ik nog een pak werkpuntjes om me verder te finetunen. Ik denk dan meteen aan de wereldbekercrossen. Ik win er daar maar liefst vier van, de helft dus, en toch ben ik geen eindlaureaat van dat klassement. Ik ken dus te veel dipjes. Ik wil daarom volgend seizoen op een constant niveau presteren. Langs de andere kant ben ik natuurlijk zeer tevreden met hetgeen ik verwezenlijkte. Had men gezegd dat ik enkele top 5 plaatsen zou hebben behaald, dan was dat ook ok. Ik win wel 10 crossen. Na woensdag gaat de riem er helemaal af. Ik plan een reis naar Tenerife. Zonder fiets", lacht Iserbyt.

In Waregem wacht de renners onder andere een stadscross, over een parcours dat anderhalve kilometer groot is, over klinkers op de Zuidboulevard en een passage aan het stadspark aan de vijver naast het Regenboogstadion van eersteklasser Zulte-Waregem. Die cross duurt 30 minuten. De renners wagen zich ook aan een trial en een hoogtesprong met crossfiets.

Bij de dames tekenen onder andere Denise Betsema, Ellen Van Loy en de wereldkampioene bij de beloften (Marion Norbert Riberolle) en de wereldkampioene bij de junioren (Shirin van Anrooij) present. De vrouwen werken een cross af over 20 minuten en een trial. - programma - 17u45: Presentatie renners 18u00: Cyclocross Trial 19u00: Toyo Tires High Jump 20u00: Elite dames (20 min.) 20u30: Elite heren (30 min.)