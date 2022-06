Veel kritiek op nieuwe logo Cercle Brugge

Cercle neemt afscheid van z'n vertrouwde logo, en kiest voor een opvallend alternatief. De vereniging wil zich naar eigen zeggen profileren als een jong team met ambitie, op en naast het veld. Maar de reacties op sociale media laten weinig aan de verbeelding over. Het nieuwe logo lijkt niet meteen een succes. Maar oordeelt u vooral zelf. (lees verder onder de foto)

'Look en feel passen bij onze ambities'

Volgens Cercle Brugge toont het nieuwe logo dat de club toekomstgericht is, maar ook respect toont voor het verleden. Louis-Philippe Depondt, communicatieverantwoordelijke: “Een rebranding en een frisse versie van de filosofie van Cercle Brugge is het geworden. Een die ervoor zorgt dat de look en feel passen bij onze toekomstdromen en gedurfde ambities. Onze fundamenten voor de toekomst, mét respect voor het verleden uiteraard: Cercle Brugge is en blijft nog steeds dé voetbalfamilie van België.”