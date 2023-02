"VAR-rode" kaart nekt Essevee in halve finale beker

Zulte Waregem is er niet in geslaagd om de 1-2 achterstand uit de heenwedstrijd op te halen in de halve finale van de Croky Cup. Een "VAR-rode" kaart voor Ciranni maakte het al moeilijk voor Essevee, dat in KV Mechelen verloor met 1-0. Geen vierde bekerfinale dus voor de fusieploeg.

De eerste helft bracht weinig open doelkansen. Eentje langs elke zijde. Van Hoorenbeeck kreeg na 25 minuten een open schietkans maar kon zijn schot onbegrijpelijk niet binnen het kader plaatsen. Een kleine tien minuten later knalde Jelle Vossen van buiten de zestien hard op doel. Coucke redde met de vuisten. Ndour kon de rebound niet binnen tikken.

Geel wordt rood voor Ciranni

Toch waren die twee fases niet de meest besproken feiten van de eerste helft. Daarvoor zorgde de VAR. Ciranni kwam op zijn flank te laat bij de insnijdende Storm en kreeg eerst een geel karton te zien. Maar na tussenkomst van de VAR werd dat een rode kaart. Essevee protesteerde fel maar moest zo nog een dikke helft met z'n tienen op zoek naar het doelpunt dat de uitschakeling moest voorkomen. (Lees verder onder de foto)

Essevee blijft zoeken naar de 0-1

De tweede helft bracht het meeste initiatief bij de bezoekers. Met De Buyser voor Ndour. Al was Zulte Waregem in ondertal, Essevee begreep dat het zelf moest scoren, wilde het voor een vierde keer in zijn bestaan naar de Heizel kunnen trekken. Bij een vrije trap van Brüls kopte Vossen net naast.

Bates met de 1-0

Al bleef het ook hinken op twee gedachten. Want Verstraete kwam dicht bij de 1-0. Die viel even later toch. Derijck vergat Bates aan de tweede paal en die scoorde uit een scherpe hoek de openingstreffer. Essevee moest nu al twee keer scoren. Maar een kleine vijf minuten later was het bijna 2-0. Een knal van Hairemans spatte uiteen op de deklat. Bossut stond pal in de herneming. Vossen kwam nog dicht bij de gelijkmaker maar Coucke haalde die van onder de lat. Essevee kan zich voluit concentreren op operatie redding nu.