Vanthourenhout wint in de sneeuw, Iserbyt afgevoerd

De 29-jarige Europees kampioen bleef op het gladde parcours, dat herschapen was in een sneeuwijspiste met een harde ondergrond, Niels Vandeputte voor die knap als tweede eindigde. De Zwitser Kevin Kuhn maakte het podium vol. Eli Iserbyt kwam even na halfcross stevig ten val en moest opgeven. Hij verliet het parcours op een brancard.Mathieu van der Poel verscheen aan de start in Val di Sole, maar kon geen echte rol van betekenis spelen. Wout van Aert en Tom Pidcock waren afwezig en trainen in de Spaanse zon.

De volgende manche staat op tweede kerstdag (26 december) in Gavere op de agenda.