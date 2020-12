Vanthourenhout verliest leidersplaats in Wereldbeker

Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) is zijn leidersplaats in de Wereldbeker veldrijden kwijt. Hij eindigde vierde na een ultramodderige race in Dendermonde. Wout van Aert won voor Van der Poel en Aerts.

Zonder een geblesseerde Eli Iserbyt aan de start, lag alle West-Vlaamse hoop in de WB-manche van Dendermonde op de schouders van Michael Vanthourenhout. In de modder eindigde hij als vierde na een hevige strijd met Toon Aerts om de laatste podiumplek.

Solo van 40 minuten

De overwinning ging naar Wout van Aert na een heuse demonstratie. Hij haalde het met een voorsprong van liefst 2:49 voor Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix).

Van Aert en Van der Poel kozen halverwege de tweede ronde het hazenpad. De Nederlander had het moeilijk met Van Aert op de ouderwets drassige omloop in Dendermonde en moest hem in de derde ronde laten rijden.

Nog twee manches, elf punten

Van Aert begon zo aan een solo van zo'n 45 minuten. Hij bouwde zijn voorsprong gaandeweg uit tot bijna drie minuten. Het is voor Van Aert zijn tweede zege van het crossseizoen, na zijn overwinning voor eigen volk woensdag in Herentals. Het was de eerste editie van de Ambiancecross in Dendermonde.

Hij springt ook over Vanthourenhout naar de leiderspositie in de stand. Met nog twee manches te gaan bedraagt de achterstand van de West-Vlaming nu elf punten.