Vanthourenhout tweede in Diegem

Van der Poel werd nochtans gehinderd door een valpartij iets voor halfweg cross. Hij knalde tegen een steward die op het parcours stond toen hij aan de leiding reed. Van der Poel viel even terug naar de tweede plaats, maar reed daarna furieus Jan en alleman naar huis. Michael Vanthourenhout werd tweede, Toon Aerts reed naar een derde plaats. Wout van Aert werd vijfde.

BK

Michael Vanthourenhout is blij met zijn tweede plaats. Hoewel hij even op kop reed, ging de overwinning niet echt door zijn hoofd. "Tegen Mathieu was ik niet opgewassen", klonk het bij de Marlux-Bingoal renner. Na de val van Mathieu van der Poel snelde Vanthourenhout hem voorbij. "Maar Mathieu pikte al snel weer aan en trok dan stevig door", zei de West-Vlaming. "Ik moest hem laten gaan, maar ik reed een tempo waarvan ik wist dat ik het wel kon houden en ik hoopte zo die tweede plek vast te houden." De achtervolgers kwamen niet terug en dus werd het een tweede plek. "Daar ben ik blij mee. Het draait goed, maar ik durf geen uitspraken doen over het BK. Deze conditie moet ik wel kunnen vasthouden en dan zien we wel op het BK. Het podium is daar de ambitie, dat moet ik durven zeggen."