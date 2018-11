Beernemnaar Sven Vanthourenhout is voortaan niet enkel bondscoach in het veldrijden, maar ook assistent-bondscoach voor de beloften op de weg.

Hij zal zo Rik Verbrugghe bijstaan, die de nieuwe bondscoach wordt voor de wegrenners en de beloften. Dat Vanthourenhout de switch naar de weg zou maken, was al duidelijk na het afhaken van Kevin De Weert. Alleen wordt hij dus geen fulltime coach bij de wegrenners, maar wel assistent. Ook naar de naam van de nieuwe bondscoach was het een tijdlang gissen. Dat is dus niet Axel Merckx geworden, wel Rik Verbrugghe.