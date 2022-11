Vanthourenhout hoopt dat Europese trui hem in eigen kansen doet geloven

Vanthourenhout werd al eens wereldkampioen bij de beloften, maar dit is zijn eerste kampioenentrui bij de profs.

"Michael Vanthourenhout pakte de titel bij de mannen. Hij was zonder meer de sterkste renner in koers. Hij zette druk op Lars van der Haar en reed in volle finale van hem weg. Wie gisteren het minst fouten maakte was kampioen en dat is zo gebleken achteraf", weet teammanager van Pauwels Sauzen-Bingoal Mettepenningen.

Mario De Clercq is technisch coördinator van de ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal. "Michael Vanthourenhout is voor mij op technisch vlak de beste crosser die nu rondtoert. Hij daalde in Namen het beste af, nam er voortreffelijk de schuine kanten en hij durft ook iets meer dan de rest. Dat het begon te regenen voor de start van het EK was duidelijk in het voordeel van Michael. Het parcours veranderde van gezicht. Het werd glibberig en modderig, kortom het werd een heuse speeltuin voor Michael", stelde Mario De Clercq.

"Ook op andere parcoursen is Vanthourenhout volgens mij de betere technische renner", vervolgde De Clercq. "Hij werd in Namen gediend door de omstandigheden. Het was er een hele cross 'tjolen' en dan staat Michael op. En ik verwacht dat Vanthourenhout nu misschien wel eens helemaal kan openbloeien. Iemand die een trui heeft, krijgt meer aandacht en waardering. Michael Vanthourenhout is iemand die niet veel crossen per seizoen wint. Misschien ontbolstert hij door die wit-blauwe sterrentrui nu wel helemaal? Ik denk niet dat die trui een averechts effect zal hebben op hem. Hij zal zich niet te veel druk opleggen. Michael blijft wel in de schaduw staan van Eli Iserbyt en ik denk dat hij die positie heel graag heeft. Ik voorzie dat Michael Vanthourenhout nu wat meer killersinstinct zal kweken met die trui."