Wout van Aert en Toon Aerts zijn zondag de favorieten om Belgisch kampioen veldrijden te worden in Kruibeke, in Oost-Vlaanderen. En ook al wordt er niet zoveel over hem gesproken, toch is ook West-Vlaming Michael Vanthourenhout klaar voor het BK, net als z’n ploeggenoot Eli Iserbyt.