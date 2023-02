Het is dan toch prijs voor Mauri Vansevenant in de Ronde van Oman: de Eernegemnaar won de slotetappe en grijpt net naast de eindwinst.

Vansevenant kwam als eerste over de meet op Green Mountain, vlak voor de Amerikaan Matteo Jorgenson. Die pakt ook de eindwinst. Al zat Vansevenant er wel dicht bij: hij strandt op één seconde.

Dat Vansevenant in vorm is bewees hij eerder deze week al in Oman: zondag was hij nog vijfde en gisteren was hij tweede bergop op Jabal Haat. Zijn team Soudal-Quick.Step pakte ook een etappe met ritwinst van Tim Merlier.