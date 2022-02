Vansevenant tweede in de Faun-Ardèche Classic

Mauri Vansevenant pakte de tweede plaats in de Faun-Ardèche Classic. De zege was voor Brandon McNulty (UAE Team Emirates).

Met Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en Julian Alaphilippe kon de organisatie rekenen op de aanwezigheid van enkele toppers in deze heuvelklassieker. Nadat de vroege vluchters: Bruno Armirail, Jérémy Cabot en Mathias Le Turnier werden opgeraapt, barstte de finale los, al hadden Alaphilippe en Roglic wel al even aan de boom geschud en was het peloton stevig uitgedund.

Op de Saint Romain de Lerps, 6,3 km aan 7%, trok Sepp Kuss in de aanval, hij kreeg gezelschap van onder meer Mauri Vansevenant, Clément Champoussin en Brandon McNulty. Die laatste twijfelde niet en zette door.

Vansevenant wint sprint van Sepp Kuss

Hij rondde de top met een bonus van 15 seconden en zette door. De groep met Roglic en Alaphilippe volgde al op een halve minuut van McNulty. De Amerikaan verzwakte niet en soleerde naar de zege. Vansevenant won driekwart minuut later de sprint om plek twee van Sepp Kuss.