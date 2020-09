Vansevenant geeft visitekaartje af in Waalse Pijl

Mauri Vansevenant (Deceuninck - Quick-step) uit Eernegem heeft in de Waalse Pijl zijn visitekaartje afgegeven. De neoprof van 21 reed 190 km in de aanval en hield het peloton op afstand. Tot een valpartij daar anders over besliste.

Mede door het puike afstopingswerk van ploegmaat Devenyns en een stel ijzersterke benen reed Vansevenant op vijf kilometer van de meet alleen voor het peloton uit met een halve minuut voorsprong. Eerder had hij al drie medevluchters achter zich gelaten. Maar kort daarna miste Vansevenant een bocht en tuimelde in de gracht: weg voorsprong.



De beslissing viel uiteindelijk tijdens de slotbeklimming van de Muur van Hoei. Hirschi (Sunweb) had in een grote kopgroep nog de meeste kracht in de benen en liet zijn concurrenten in de laatste meters achter zich. De 22-jarige Zwitser bleef na een tocht van 202 kilometer op de Muur van Hoei de Fransman Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale) en Canadees Michael Woods (EF Pro Cycling) voor. Hirschi veroverde afgelopen weekend nog het brons op de wegrit op het WK, achter Julian Alaphilippe en Wout van Aert.

De voorbije twee jaar won Julian Alaphilippe, maar de Franse wereldkampioen verscheen deze editie niet aan de start. Alaphilippe bleef in 2019 de Deen Jakob Fuglsang en Italiaan Diego Ulissi voor.

