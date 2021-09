Vanneste en Deloore bereiken halve finales

De twee West-Vlamingen versloegen in de kwartfinales de Nederlanders Jesper de Jong en Bart Stevens in 6-4, 4-6 en 10/7 in de supertiebreak. De partij duurde 1 uur en 32 minuten. In de volgende ronde wachten de Italianen Raul Brancaccio en Flavio Cobolli, of de Oekraïner Vladyslav Manafov en de Pool Piotr Matuszewski.

Vanneste en De Loore kenden in Murcia weinig succes in het enkeltoernooi. De Loore (ATP 968) ging in de eerste ronde de boot in tegen de Argentijn Andrea Collarini (ATP 254). Vanneste (ATP 466) verloor meteen van de Spanjaard Roberto Ortega-Olmedo