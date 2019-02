Vanmarcke ziet zege als goed voorteken voor klassiekers

"Dit is een goed voorteken, maar ik hoop dat ik nog niet aan m'n top zit."

Goeie vorm

"Ik wist sinds de Ster van Bessèges en de Ronde van de Provence dat ik in een goeie vorm stak", vertelde Vanmarcke aan Directvelo.com. "En dat bewijs ik hier door een erg zware etappe te winnen, ondanks een valpartij. Ik hoop dat ik nog niet aan m'n top zit, want de klassiekers komen er nog niet meteen aan. Ik hoop dat ik dit jaar die grote klassieker kan winnen. Ik ben alleszins goed begonnen, en dat is een goed voorteken, maar ik moet nog zien hoe ik me binnen enkele weken voel."

Sprint winnen

"Ik dacht niet dat ik hier vandaag iets zou kunnen doen, maar ik voelde al snel dat het goed zat met de benen. Al zat ik bovenop de laatste klim (de Col du Tanneron, red.) helemaal à bloc. Ik moest één voor één gaatjes dichten van renners die moesten lossen, maar ik was al blij nog in de groep bij Bardet en Pinot te zitten. In de afdaling was het erg glad, maar daarna heeft mijn ploegmaat Hugh Carthy zich op kop gezet om niemand te laten terugkeren, en moest ik gewoon de sprint nog winnen."

Vijfde seizoenszege voor EF Education First

Goed voor de vijfde seizoenszege al voor zijn Amerikaanse ploeg. "Zeggen dat we er vorig jaar maar zes hebben gewonnen op een volledig seizoen. Maar de leiderstrui verdedigen, dat wordt zeker te zwaar. Vandaag reden Ag2r La Mondiale en Groupama-FDJ op kop en moest ik gewoon volgen. Zaterdag wordt dat anders, en ik denk niet dat ik mee zal kunnen", aldus Vanmarcke.

