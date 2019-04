Vanmarcke helpt ploegmaat Bettiol de Ronde winnen

Het grootste nieuws in de eerste helft van de wedstrijd was de val van Niki Terpstra, die op meer dan 150 kilometer van de streep moest opgeven. In de marge had Zico Waeytens tijd om een (heel jonge) supporter te groeten.

Zoals elk jaar begon de koers echt met de Muur van Geraardsbergen. Daar scheurde het peloton in twee. Bijna alle grote namen zaten in het eerste peloton behalve Sep Vanmarcke, Alexander Kristoff en Jens Keukeleire. Voorin probeerde Yves Lampaert er samen met drie andere vluchters vandoor te gaan. Maar aan de voet van de Kanarieberg troepte alles opnieuw samen.

Het hele pak spurtte nu richting de tweede beklimming van de Oude Kwaremont. In het gewoel reed Mathieu Van der Poel lek en viel. Net voor de Kwaremont ontsnapte Sep Vanmarcke - tot dan onzichtbaar - uit het peloton, samen met Stijn Vandenbergh.

Na de Paterberg kreeg het duo gezelschap van Kasper Asgreen, na de Koppenberg kwam daar ook Dylan Van Baarle bij. In de achtergrond deed Stijn Devolder er alles aan om zijn ploegmaat Van der Poel terug ter brengen.

Op 35 kilometer van de meet moest Vandenbergh lossen in de kopgroep. Vanmarcke en zijn twee medevluchters vatten de Kruisberg aan met 30 seconden voorsprong. Achterin roerden de favorieten zich, met intussen ook een teruggekeerde Van der Poel. Voor Vanmarcke ging het te snel op de Hotond, maar hij kon wel aanpikken bij een groepje met zijn ploegmaat Alberto Bettiol, Bob Jungels en Greg Van Avermaet. Ook de andere kleppers zoals Van Aert, Van der Poel, Sagan, Valverde en Jens Keukeleire kwamen bij dit favorietengroepje.

Bij de laatste beklimming van de Kwaremont sloeg Alberto Bettiol, perfect gelanceerd door Vanmarcke, een gat op de favorieten. In één beweging ging hij ook op en over het kopduo, Asgreen en Van Baarle. Na de laatste keer Paterberg had de Italiaan 16 seconden voorsprong op de overgebleven tenoren.

Achter Bettiol werd er getwijfeld en was er geen samenwerking. Op die manier reed de Italiaan naar een onverhoopte zege in de Ronde Van Vlaanderen. Deceunink-Quicksteprenner Kasper Asgreen werd een al even verrassende tweede. Jens Keukeleire werd 12e en eerste West-Vlaming.