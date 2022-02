Vanmarcke geeft forfait voor Omloop Het Nieuwsblad

Sep Vanmarcke geeft in extremis forfait voor de Omloop Het Nieuwsblad, de Belgische openingsklassieker die hij in 2012 won. De renner van Israel - Premier Tech heeft last van een verkoudheid.

Hij is na Tim Wellens (Lotto Soudal), die sukkelt met maag- en darmklachten, de tweede grote naam die in laatste instantie afhaakt. "Nadat hij vannacht last kreeg van een pijnlijke keel en zich vanmorgen geen 100 procent voelde, heeft Sep samen met de medische staf besloten dat het beter is te focussen op herstel om de toekomstige wedstrijden niet te hypothekeren", meldt Vanmarckes ploeg. De 33-jarige Vanmarcke won de Omloop precies tien jaar geleden door in de sprint Tom Boonen en de Spanjaard Juan Antonio Flecha te verslaan. Daarna haalde hij nog drie keer het podium. Zowel in 2017, 2018 als vorig jaar (achter de Italiaan Davide Ballerini en de Brit Jake Stewart) werd hij derde.