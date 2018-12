Waregemnaar Emmanuel Vanluchene is op het WK kortebaan in het Chinese Hangzhou, uitgeschakeld op de 100 meter wisselslag.

De Belg eindigde 19de met een tijd van 53.90. Dat was dus niet genoeg voor een plaats in de halve finales, die donderdagnamiddag in China gezwommen worden. De 26-jarige Vanluchene werd woensdag ook al uitgeschakeld op de 100 meter vlinderslag. Zaterdag zwemt hij nog de 100 meter vrije slag.